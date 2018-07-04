استدعاء منتخب ليبيا للناشئين بشكل عاجل

منتخب شباب ليبيا لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

استدعت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم من خلال رسالة رسمية وجهتها للاتحادات الفرعية السماح للرياضيين المختارين للمنتخب تحت 17 عاما للالتحاق بمعسكر إعدادي داخلي بملعب الأكاديمية بجنزور في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وذلك للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي ستقام في تونس في العشرين من شهر أغسطس المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا بتنزانيا 2019.

وضمت القائمة 23 لاعبا من مختلف الأندية الليبية وهم: ياسين ادريس ابو كريشة وياسين زهير جرافة ومهاب عادل الشكري والمعتصم سالم ميلود وعبد الإله عبد الرؤوف رحومة وعبد المؤمن خالد الرحيبي وأنس علي الشبلي وحمزة ناصر سالم وعبد المهيمن أحمد المنصوري وحمزة عبد الرزاق الضراط وابراهيم أشرف المصراتي ومعتز فوزي الجرنازي وفاضل محمد سلامة وحسين خليفة طقطق وصهيب رمضان العقوري ومحمد اسماعيل ابراهيم ومحمد رمضان محمد ومالك الكامل البرناوي ومحمد عادل رمضان وخالد عبد الرحمن ابراهيم وحمد مجدي ارفيدة ومؤمن جمال العزابى.