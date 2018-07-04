السباحة الليبية تتألق أمام أبطال العالم في روما

طرابلس - "بوابة الوسط" - الصديق قواس | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:52 مساء
أبطال السباحة الليبية في روما (إنترنت)

ذكرت صحيفة الاتحاد الليبي للسباحة والغوص أن مشاركة ثلاثة سباحين في بطولة روما الدولية الخامسة والخمسين أواخر يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 28 دولة من مختلف دول العالم كانت ناجحة، والهدف منها السعي لرفع مستوى السباحة الليبية.

ودفع المنتخب الليبي بثلاثة سباحين شباب سيكون لهم شأن كبير مستقبلاً في السباحة الليبية، ورغم قلة خبراتهم الدولية وقلة مشاركاتهم بسبب الدعم المادي الذي تعانيه الرياضة الليبية عامة، إلا أن الاتحاد الليبي للسباحة تجاوز كل الظروف المادية ودفع بالسباحين ليكونوا ندًّا لسباحين كبار كانوا مشارِكين في البطولة.

السباحون الثلاثة هم، محمد ساسي مواليد 2000 وسراج بوقرين مواليد 2001 وعزالدين إقطاط مواليد 1999 وكانت مشاركاتهم في 3 مسابقات 50م حرة و100م حرة و50م، وأظهروا تنافساً مع أبطال العالم.
وتنافس ساسي وبوقرين في 50م حرة و100م حرة مع البرازيلي صاحب رقم البطولة وبطل آخر إنجليزي وثالث إيطالي صاحب الرقم الأوربي، كما تنافس إقطاط فى 50 م، وظهر رفقة ساسي مع بطلي رومانيا وإيطاليا المخضرمين، ونجح ساسي وبوقرين في تسجيل أرقام أفضل في حوض الـ50م متر، مقارنة بالبطولة العربية في القاهرة العام الماضي.

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