غاب حكما الطاولة فتأجل لقاء الهلال والمروج

منافسات سابقة في كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اكد مصدر مسؤول باتحاد اليد أن لقاء الهلال والمروج بالمجموعة الثانية تعذر إقامته الثلاثاء بصالة المرج بالرغم من حضور الفريقين وحكمي الملعب رجب هدية وعمران الشعلالي لكن غاب حكما الطاولة (المسجل والميقاتي) علي الزياني والمبروك العبيدي.



وأضاف المصدر أن لجنة المسابقات ستعيد المباراة في اليومين القادمين وبنفس الصالة.

وفي بقية النتائج المسجلة بالمجموعتين شهدت قاعة زوارة فوز الاتحاد على الجزيرة 32/ 25 وبقاعة مصراتة فاز الأهلي طرابلس على الصباح 37/ 17 وبقاعة الشرطة بطرابلس فاز الشموع على المدينة 29/ 24 وبقاعة النجمة فاز النصر على قاريونس 26/ 21 وأهلي بنغازي على النجمة 30/ 27.