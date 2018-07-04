زناتة والعلمين يمثلان ليبيا في عربية البوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط -محمد ترفاس | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:44 مساء
منافسات سابقة في البوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول باتحاد البوكسينغ أن 10 لاعبين من ناديي زناتة والعلمين سيمثلون ليبيا في البطولة العربية للبوكسينغ التي ستقام بالأردن بداية من 10 أغسطس المقبل.

ويضم الوفد الذي يترأسه مدرب نادي زناتة علي الهرام   الحكم أحمد السني والطبيب رفعت علي والإداريين عبدالعاطي علي وأحمد شلاوح واللاعبين أنس عبدالعاطي  ومحمد التكبالي وطه الفطيسي وعبدالسلام الجبالي وعبدالمالك أحمد ومحمد شلاوح وعبدالرحمن الهرمة  وعبدالمالك حسين وعلي العلواني وعبدالمهيمن شلاوح.

الاتحاد العربي للبوكسينغ وجه الدعوة لأمين عام الاتحاد الليبي حسين الفروج لحضور فاعليات البطولة.

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