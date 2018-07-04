فوز «يد» الاتحاد والشموع وقاريونس والأهليين

طرابلس - بوابة الوسط -محمد ترفاس | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:42 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

جرت الثلاثاء 5 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد أسفرت عن فوز الاتحاد بقاعة زوارة على مضيفه الجزيرة 32/ 25 وأدار المباراة الحكمان علاء مصباح ومروان الغول.

وبقاعة الشرطة بطرابلس فاز الشموع على المدينة 29 / 24 أدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص واسماعيل حبلوص.

وبقاعة مصراتة فاز الأهلي طرابلس على الصباح 37/ 17 أدار المباراة الثنائي الطاهرغومة وصالح الهمالي.

وفي المجموعة الثانية جرت بقاعة النجمة مباراتان
في المباراة الأولى فاز النصر على قار يونس 26 /21 أدار المباراة الثنائي أيمن ابودبوس ومرعي نوري وفي المباراة الثانية فاز الأهلي بنغازي على النجمة بفازق ثلاثة أهداف 30/ 27 أدار المباراة الثنائي عادل الضراط ومرعي الفارسي.

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