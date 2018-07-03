المرج ومصراتة وبنغازي تستضيف نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - «بوابة الوسط» محمد ترفاس | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 02:59 مساء
جانب من منافسات الكرة الطائرة للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة مسابقات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبد الوهاب زوبي أن نهائيات ليبيا تحت 14 عاما ستقام بمدينة المرج.

وأضاف يعقد الاجتماع الفني 12 يوليو الجاري والمباريات  تقام أيام 13، 15، 24 أما نهائيات بطولة ليبيا تحت 17 عاما ستقام بمصراتة ويعقد الاجتماع الفني 23 يوليو.

تقام المباريات أيام 24، 25، 26 يوليو ويعقبها مباشرة  نهائيات كأس ليبيا لنفس الفئة أيام 30، 31 يوليو و1 أغسطس المقبل.
 
بطولة ليبيا تحت 19عاما ستقام ببنغازي ويعقد الاجتماع الفني 8 أغسطس على أن تقام المباريات أيام 9، 10 ،11 أغسطس ويعقبها مباشرة مسابقة كأس ليبيا لنفس الفئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك