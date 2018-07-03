المرج ومصراتة وبنغازي تستضيف نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

جانب من منافسات الكرة الطائرة للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة مسابقات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبد الوهاب زوبي أن نهائيات ليبيا تحت 14 عاما ستقام بمدينة المرج.

وأضاف يعقد الاجتماع الفني 12 يوليو الجاري والمباريات تقام أيام 13، 15، 24 أما نهائيات بطولة ليبيا تحت 17 عاما ستقام بمصراتة ويعقد الاجتماع الفني 23 يوليو.

تقام المباريات أيام 24، 25، 26 يوليو ويعقبها مباشرة نهائيات كأس ليبيا لنفس الفئة أيام 30، 31 يوليو و1 أغسطس المقبل.



بطولة ليبيا تحت 19عاما ستقام ببنغازي ويعقد الاجتماع الفني 8 أغسطس على أن تقام المباريات أيام 9، 10 ،11 أغسطس ويعقبها مباشرة مسابقة كأس ليبيا لنفس الفئة.