«يد» المروج تلتقي الهلال والاتحاد يواجه الجزيرة

طرابلس - «بوابة الوسط» محمد ترفاس | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 01:00 مساء
مباراة في الدوري الليبي لكرة اليد بمشاركة الاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد اليوم الثلاثاء الموعد مع 6 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد موزعة على المجموعتين في ثالث أسابيع الإياب.

ففي المجموعة الأولى يحل الاتحاد ضيفًا على الجزيرة بقاعة زوارة، والمدينة يلتقي الشموع بقاعة الشرطة بطرابلس، والصباح يستضيف الأهلي طرابلس بقاعة مصراتة.

وفي الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية تقام مباراتان بقاعة النجمة النصر يلتقي قاريونس، والأهلي بنغازي يواجه النجمة، وبقاعة المرج يحل الهلال ضيفًا على المروج.

يشار إلى أن المرحلة الثانية لبطولة ليبيا سيتأهل لها أصحاب التراتيب الأربعة في كل مجموعة.

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