تعرف على أسوأ مشاركة ليبية في الدورة المتوسطية

العداء الليبي «حريزي» جاء عاشرًا في سباق نصف الماراثون (أرشيفية : الإنترنت)

اختتم أمس بمدينة دراغونا الإسبانية 2355 رياضيًا، منافساتهم في النسخة 18 من دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي تواصلت لــ 12 يومًا، بمشاركة دول، ليبيا ومصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وألبانيا وأندروا والبوسنة وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومقدونيا ومالطا وموناكو والجبل الأسود والبرتغال وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا.

ولم تتمكن البعثة الليبية من تحقيق أي ميدالية في الدورة، من واقع مشاركتها في 11 لعبة فقط «كرة القدم والسباحه والقوس والسهم والكاراتيه والرماية والمبارزة وألعاب القوي والجودو والكرة الحديدية والتايكواندو والطائرة الشاطئية».

وتصدرت إيطاليا الترتيب العام بـ150 ميدالية «53 ذهبية و53 فضية و44 برونزية» وجاءت إسبانيا ثانيًا بـ 114 ميدالية «35 ذهبية و37 فضية و42 برونزية» وثالثًا تركيا بـ 92 ميدالية «30 ذهبية و24 فضيه و38 برونزية».

وجاءت مصر في الترتيب الخامس بـ 45 ميدالية «18 ذهبية و11 فضيه و16 برونزية» وسادسًا اليونان 12 ذهبية و11 فضيه و20 برونزية وسابعا صربيا 11 ذهبية و11 فضية و9 برونزية.

وجاء المنتخب المغربي في الترتيب الثامن بـ 23 ميدالية «9 ذهبيات و7 فضيه و7 برونزية» ثم كرواتيا تاسعًا بـ7 ذهبية 5 وفضية 3 برونزية، وتونس في المركز العاشر بـ 6 ذهبيتة و12 فضية و13 برونزية.

واحتلت قبرص الترتيب الحادي عشر بـ ذهبية و2 فضية و2 برونزية، والثاني عشر سلوفينيا بـ2 ذهبية و9 فضية و22 برونزية، والثالث عشر البرتغال بـ 3 ذهبيتة و 8 فضية و12 برونزية، والرابع عشر كوسوفوبـ 3 ذهبية و1 فضية، والخامس عشر الجزائر بـ2 ذهبية و3 فضية و6 برونزية، والسادس عشر سوريا 2 ذهبية و2 فضية و3 برونزية.

وجاءت البعثة اللبنانية في المركز الثالث والعشرين برصيد ميدالية فضية، ثم مالطا في الترتيب الرابع والعشرينبميدالية برونزية، وأخيرًا البعثة الليبية بدون ميداليات.