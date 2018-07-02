بالصور: رابطة دعم الشباب ترعى عالمي بناء الأجسام «الميلودي»

دعم الشباب تراعي عالمي بناء الأجسام «الميلودي» (إنترنت)

ثقافة جديدة أصبحت تسود هذه الأيام في ليبيا، وهي إبرام عقود رعاية للرياضيين، والمبادر في هذه الثقافة حاليًا هو الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الذي نجح في إبرام عقود لثلاثة رياضيين حتي الآن مع جهات رعاية من شركات محلية وصلات ورجال أعمال ليبيين.

وشهد الأحد إبرام عقد للرياضي العالمي في لعبة بناء الأجسام البطل عمر الميلودي مع رابطة دعم الشباب التي سترعى الرياضي رعاية تامة وتوفير جميع سبل النجاح من مكملات غذائية وتدريبات تقنية وراتب شهري للرياضي.

جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، والمدير التنفيذي بالاتحاد أحمد سعيد، وأمين الصدوق بالاتحاد عادل البيباص، ورئيس رابطة دعم الشباب المهندس عماد الحاراتي، وعدد من أعضاء الرابطة والرياضيين ووسائل الإعلام.

حفل التوقيع بدأ بكلمة لرئيس الاتحاد المهندس عادل القريو الذي أكد في كلمته أهمية الاهتمام بالرياضيين في هذه المرحلة المهمة والصعبة وسط غلاء فاحش وصعوبات منها عدم وجود السيولة وغرس ثقافة جديدة، وهي ثقافة الرعاية التي أصبحت تسود في المجتمع الليبي، وهي مساهمة رجال الأعمال والصالات في تبني عدد من الرياضيين والاهتمام بهم.

وأضاف: «اليوم في عرس مميز جديد وفي شراكة مع رابطة دعم الشباب ومع رئيسها المهندس عماد الحاراتي الذي نقدم له الشكر والامتنان نوقع عقد الرياضي العالمي بطل البحر المتوسط وأفريقيا والعرب عمر الميلودي، وسوف تتواصل سلسلة الرعاية إن شاء الله في جميع ربوع ليبيا، وهناك العديد من البودر في مختلف المناطق الليبية لإبرام عقود مع عدد الرياضيين ودعمًا دائمًا سيكون للأبطال الذين يحققون نتائج مميزة، وهذا الموضوع لن يكون مقتصرًا على منطقة معينة بل في جميع أنحاء ليبيا».

أما المهندس عماد الحاراتي رئيس رابطة دعم الشباب ورئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس لبناء الأجسام فقال: «أشكر في هذه المناسبة السيد عادل القريو رئيس الاتحاد والأستاذ احمد سعيد والأستاذ عادل البيباص على مجهوداتهم الكبيرة للاهتمام بهذه الشريحة وهذه اللعبة داخل ليبيا وخارجها، وإن رابطة الشباب مستعدة للمساهمة مع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام في دعم هذه الشريحة ونحن ندعم هذا التوجه، كما نشكر الرياضي عمر الميلودي لأننا نعتبر هذا الدعم للرابطة وليس الرابطة هي التي تدعم فيه ونتمنى له التوفيق وتحقيق النتائج الجيدة».

وكان الاتحاد نجح في إبرام عقود ثلاثة رياضيين من قبل وهم: رشاد أبو قرين مع شركة ماكس فت والرياضي إبراهيم السنوسي مع شركة عالم التغذية والآن الرياضي العالمي عمر الميلودي مع رابطة دعم الشباب.

دعم الشباب تراعي عالمي بناء الأجسام «الميلودي» (إنترنت)

دعم الشباب تراعي عالمي بناء الأجسام «الميلودي» (إنترنت)

دعم الشباب تراعي عالمي بناء الأجسام «الميلودي» (إنترنت)

دعم الشباب تراعي عالمي بناء الأجسام «الميلودي» (إنترنت)