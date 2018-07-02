مشاركة ليبية في اجتماع المبارزة برومانيا قبل التوجه لباريس

مشاركة ليبية في اجتماع المبارزة برومانيا (أرشيفية : الإنترنت)

شارك الأمين العام للاتحاد الليبي للمبارزة ضو التومي في اجتماع لجنة اللعب النظيف بالاتحاد الدولي للمبارزة كونه عضوا بها التي أقيمت بالعاصمة الرومانية يومي 29-30 يونيو الماضي.

وتناول الاجتماع عدة بنود من ضمنها مراجعة محضر الاجتماع السابق وتقييم النشاط للموسم الرياضي 2018/2017 ووضع معايير للجائزة السنوية للعب النظيف بالإضافة إلى دراسة وتطوير اللعب النظيف واستحداث برنامج تعليمي وتوعوي للفئات السنية.

تناول الاجتماع أيضا ترشيح عدد من الرياضيين والمدربين لمنحهم جائزة سنوية في اجتماع الاتحاد الدولي المقبل الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.