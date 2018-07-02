عقد احتراف جديد في بناء الأجسام الليبية لـ«الميلودي»

طرابلس - «بوابة الوسط»: محمد ترفاس | الإثنين 02 يوليو 2018, 12:19 مساء
أبطال بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت العاصمة طرابلس الأحد إبرام عقد رعاية جديد لدعم الشباب وأبطال بناء الأجسام أخرهم عمر الميلودي بحضور رئيس اتحاد بناء الأجسام عادل القريو والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد سعيد وأمين صندوق الاتحاد عادل البيباص ورئيس مجلس إدارة رابطة رعاية الشباب وعدد من رجال الإعلام والمهتمين برياضة بناء الأجسام.
 
وسيحصل الميلودي بموجب العقد على مكملات غذائية ومبلغ مالي شهريا طيلة مدة العقد على أن يلتزم اللاعب بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد العام.

وفي تصريح لرئيس اتحاد بناء الأجسام عادل القريو قال «نجحنا هذا العام في غرس ثقافة الرعايه ونجحنا في إبرام ثلاثة عقود رعاية مع الأبطال رشاد ابوقرين  وابراهيم السنوسي واليوم عمر الميلودي وسنعمل على إيجاد رعاة للرياضيين المتميزين في كل المدن الليبية  لتحفيز الرياضيين والرقي بمستواهم الفني والوصول بهم  للعالمية».

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