بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»

بنغازي - "بوابة الوسط" - زين العابدين بركان | الأحد 01 يوليو 2018, 04:07 مساء
نجم الكرة الليبية الراحل عبد القادر الخطيطي (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت الأسرة الرياضية بمدينة بنغازي وليبيا نجم فريقي التحدي والأهلي بنغازي والمنتخب الليبي وهدافه الدولي السابق، عبد القادر الخطيطي، عن عمر يناهز الـ75 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
 
فقيد الكرة الليبية الراحل بدأ مسيرته الكروية خلال فترة الخمسينات مع فريق التحدي، ثم انتقل مع مطلع الستينات إلى فريق الأهلي بنغازي الذي برز ضمن صفوفه وكان أحد أبرز نجومه وهدافيه، حيث كان يشغل مركز الجناح الأيسر حتى اعتزاله الملاعب في منتصف السبعينات.

ساهم مع الأهلي بنغازي في عصره الذهبي بالتتويج ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم في ثلاث مناسبات، كما برز ضمن المنتخب الليبي، وسجل أشهر أهدافه في نهائي بطولة الدوري الليبي موسم 69-70، حيث أحرز هدفي المباراة النهائية أمام الأهلي طرابلس في مباراتي الذهاب والإياب ليساهم في قيادة فريقه الأهلي بنغازي للتتويج بأول لقب في تاريخه بقيادة المدرب المصري الراحل عبده صالح الوحش.

برز الخطيطي ضمن صفوف المنتخب الليبي ولعب له من العام 1966 ببطولة كأس العرب بالعراق حتى العام 1972 وخاض معه أكثر من أربعين مباراة دولية على أكثر من واجهة خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، وعقب إعلان اعتزاله رسميًّا العام 1975 أقام له ناديه، الأهلي بنغازي، مباراة اعتزال واحتفالية تكريمية كبيرة جمعته بفريق الاتحاد ....

نجم الكرة الليبية الراحل عبد القادر الخطيطي (أرشيفية : الإنترنت)
نجم الكرة الليبية الراحل عبد القادر الخطيطي (أرشيفية : الإنترنت)
نجم الكرة الليبية الراحل عبد القادر الخطيطي (أرشيفية : الإنترنت)
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