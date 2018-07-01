بالصور: المصرفي الشاب «بوهدمة» طموح صاعد في سماء تدريب الكرة الليبية

المدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف بوهدمة (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب المدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف بوهدمة عن سعادته الغامرة بنجاحه واجتيازه الدورة التدريبية التأهيلية لمدربي كرة القدم من أجل الحصول على الرخصة (D) التي اختتمت خلال الأيام القليلة الماضية ببنغازي.

وأكد بوهدمة حجم استفادته من الدورة التمهيدية التي أقيمت تحت إشراف الإدارة الفنية للاتحاد الليبي لكرة القدم وبإشراف محاضرين ليبيين معتمدين من الكاف، كما تمني أن يتلوها المزيد من الدورات التدريبية المتقدمة لزيادة التحصيل العلمي والمعرفي في هذا المجال الواسع.

يعد المدرب الطموح عبدالرؤوف بوهدمة من أصغر المدربين الشباب الذين يمارسون مهنة التدريب في الآونة الأخيرة كونه ابن الثلاثين ربيعًا ويتولى حاليًا مهمة الإشراف على تدريب الفئات الصغرى بنادي المختار بمنطقة القوارشة ببنغازي، كما أنه خريج كلية التقنية الكهربائية والالكترونية قسم الاتصالات وحاصل على الرخصة الدولية للقيادة، كما أنه شخصية مصرفية مؤهلة وكفاءة علمية بامتياز.



بدأ المدرب الشاب مسيرته الرياضية مبكرًا كلاعب بفريق نجوم السلماني ببنغازي تحت إشراف المدربين محمد الشيباني ومحمد الخراز ونعيم الورفلي، ولعب لفريق الطيران الأول ثم فريق المختار محطته الكروية الثانية من العام 2006 حتى 2013، وساهم كلاعب مع فريقه المختار في تحقيق لقب الصعود من دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية، واتجه إلى مجال التدريب العام 2016 وعمل كمدرب مساعد للفريق الأول بنادي المختار رفقة زميله المدرب خالد عمورة، فيما يشرف حاليًا على مهمة تدريب فريق فئة الأواسط بنادي المختار، حيث يشرف على حظوظ الفريق الشاب هذا الموسم.

المدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف بوهدمة (أرشيفية : الإنترنت)

المدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف بوهدمة (أرشيفية : الإنترنت)

المدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف بوهدمة (أرشيفية : الإنترنت)