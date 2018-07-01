«يد» الهلال تهزم الأهلي بنغازي وتتصدر المجموعة الثانية

مباراة سابقة في الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

جرت الجمعة ثلاث مباريات في الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز في كرة اليد عن المجموعة الثانية بقاعة المرج.

تمكن المروج من تحقيق الفوز في أولى مبارياته على ضيفه قاريونس بفارق خمسة أهداف (20/25)، أدار المباراة الحكمان سالم أبوبكر والمهدي عبدالمنعم، وحكما طاولة مرعي نوري وإيهاب محمد، راقبها إداريًا فرج الضراط وفنيًا خالد سعيد.

وضع المروج أول 3 نقاط في رصيده وقاريونس باق دون رصيد من مباراتين.



وبقاعة النجمة جرت مباراتان في الأولى جمعت القطبين الهلال والأهلي بنغازي وانتهت بفوز الهلال بفارق هدفين (24/26).

أدار المباراة الحكمان أيمن أبودبوس ورمضان المنفي وحكما الطاولة توفيق الحداد ووائل الحبشي، راقبها إداريًا حافظ المكي وفنيًا خميس المغربي.



وفي المباراة الثانية تمكن بنغازي الجديدة من الفوز على النجمة وبنفس نتيجة المباراة الأولى بفارق هدفين أيضًا (24/26).

أدار المباراة الحكمان علي الزياني ومبارك محمد وحكما طاولة توفيق الحداد ووائل الحبشي، راقبها إداريًا حافظ المكي وفنيًا محمد أبوالقاسم.

بعد الجولة الثانية باتت الصدارة للهلال بـ6 نقاط متساويًا مع فرق المروج والأهلي بنغازي والنجمة وبنغازي الجديدة بـ 3 نقاط لكل منهم، والنصر وقاريونس دون نقاط.