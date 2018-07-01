«يد» الهلال تهزم الأهلي بنغازي وتتصدر المجموعة الثانية

طرابلس - «بوابة الوسط»- محمد ترفاس | الأحد 01 يوليو 2018, 12:22 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

جرت الجمعة ثلاث مباريات في الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز في كرة اليد عن المجموعة الثانية بقاعة المرج.

تمكن المروج من تحقيق الفوز في أولى مبارياته على ضيفه قاريونس بفارق خمسة أهداف (20/25)، أدار المباراة الحكمان سالم أبوبكر والمهدي عبدالمنعم، وحكما طاولة مرعي نوري وإيهاب محمد، راقبها إداريًا فرج الضراط وفنيًا خالد سعيد.

وضع المروج أول 3 نقاط في رصيده وقاريونس باق دون رصيد من مباراتين.
 
وبقاعة النجمة جرت مباراتان في الأولى جمعت القطبين الهلال والأهلي بنغازي وانتهت بفوز الهلال بفارق هدفين (24/26).

أدار المباراة الحكمان أيمن أبودبوس ورمضان المنفي وحكما الطاولة توفيق الحداد ووائل الحبشي، راقبها إداريًا حافظ المكي وفنيًا خميس المغربي.
 
وفي المباراة الثانية تمكن بنغازي الجديدة من الفوز على النجمة وبنفس نتيجة المباراة الأولى بفارق هدفين أيضًا (24/26).

أدار المباراة الحكمان علي الزياني ومبارك محمد وحكما طاولة توفيق الحداد ووائل الحبشي، راقبها إداريًا حافظ المكي وفنيًا محمد أبوالقاسم.

بعد الجولة الثانية باتت الصدارة للهلال بـ6 نقاط متساويًا مع فرق المروج والأهلي بنغازي والنجمة وبنغازي الجديدة بـ 3 نقاط لكل منهم، والنصر وقاريونس دون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي إشاعات تسجيل إصابات بمرض «إيبولا» في سبها
ليبيا
بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم
رياضة محلية
انتهاء القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز
ثقافة وفن
مدير «أونكتاد» يجيب على سؤال: ما نصيب الدول النامية من فاتورة الحرب التجارية..؟
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان