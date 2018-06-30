أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 30 يونيو 2018, 08:06 مساء
الكرة تبدو خلف خط المرمى من تسديدة سيلتو لركلة الجزاء (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت إدارة أهلي طرابلس في رسالة رسمية إلى رئيس لجنة المسابقات، يونس الكزه، صورة من تقرير الحكم عصام الجهاني، والمراقب عن أحداث مباراة أهلي طرابلس والاتحاد في قبل نهائي كأس ليبيا التي لم تكتمل بسبب اعتراض الفريقين على الركلة الترجيحية الثانية لأهلي طرابلس.
جاء ذلك من خلال ما تطرق إليه الحكم الجهاني، في تصريحه يوم أمس ببرنامج «ميادين» الذي يذاع على قناة «ليبيا روحها الوطن».

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا سلبيًا من جميع الأطراف، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على المدينة الرياضية بطرابلس، وإتلاف بعض من أجزاء ملعب طرابلس الدولي، بعد أن قرر اتحاد الكرة إعادة المباراة «أمس الجمعة»، قبل أن يعود ويؤجلها بسبب الأحداث.
 

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