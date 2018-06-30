بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم

المدير الرياضي للنادي الأهلي بنغازي، معتز بن عامر (فيسبوك)

أكد المدير الرياضي للنادي الأهلي بنغازي، معتز بن عامر، أن فريقه خسر لقب الدوري هذا العام وهو يستحق اللقب بشهادة الجميع وأنه أفضل الفرق الأربعة المشارِكة في الدور الرباعي على المستوى العام لولا سوء التوفيق وبعض الأخطاء التحكيمية والقرارات الجائرة من قبل لجنة المسابقات وأيضًا غياب التوفيق في مباراة الديربي الثانية.

وأضاف بن عامر قائلاً: «نشكر جميع الرياضيين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير على ما قاموا به خلال الموسم المنصرم، ونحن كإدارة لقطاع كرة القدم نعتبر الموسم الماضي ناجحًا حسب الخطة الموضوعة قبل بداية الموسم الجديد، وسنواصل العهد بالعزم على إكمال الخطة الموضوعة للوصول إلى الهدف الأسمى الذي تنتظره الجماهير الأهلاوية، وهو حصد البطولات وصنع فريق يحافظ ويعرف طريق البطولات أكثر فترة ممكنة»، وفقًا لما جاء عبر صفحة النادي الأهلي بنغازي على «فيسبوك».

وأكمل بن عامر قائلاً: «من ناحية الجانب التنظيمي لإدارة الكرة بدأنا التحضير في التعاقد مع بعض اللاعبين من أجل تدعيم الفريق بعناصر جديدة، وذلك بعد خروج بعض اللاعبين من الفريق، رغبة منهم في ترك النادي الأهلي والانضمام إلى فرق أخرى، كذلك وضعنا قائمة بعدد من اللاعبين حسب النقص الموجود بالفريق، أيضًا بناءً على مقترحات من المدير الفني هناك عدد من اللاعبين تم الاتفاق معهم من فترة سابقة، ننتظر فيها إنهاء بعض الإجراءات الإدارية والمالية قبل إعلان أسمائهم، أيضًا سيتم عرض بعض اللاعبين للبيع والإعارة، وبالنسبة للشق المالي، سوف يتم تصفية جميع الأمور المالية للاعبين الذين سيتم تجديد عقودهم خلال المدة المقبلة».

واستطرد قائلاً: «الاختيار يكون وفق دراسة كاملة للاعب دون الاعتماد على اسمه، حيث إن الأهلي هو مَن يصنع النجوم ودخولنا سوق الانتقالات فقط من أجل إكمال النقص في المراكز التي تحتاج لتدعيم، دون أن نغفل خامة اللاعب ومدى تماشيها مع تقاليد وسياسة النادي من مستوى كان داخل أرض الملعب أو خارجه، يكون فيه اللاعب مدركًا لحجم القميص الذي سيدافع عن ألوانه».

واختتم بن عامر حديثه قائلا «لا توجد أية مشاكل أو خلافات شخصية مع أي رياضي تربطنا به علاقة قوية، أما ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع الرياضي من إبرام تعاقدات وهمية هو أمر غير مسؤول، أيضًا نشر أخبار بخصوص التفاوض مع بعض الرياضيين ليس إلا عامل سلبي يعرقل هذه المفاوضات ويساهم في ارتفاع سقف المطالب ليعرقل عملية التعاقد الرسمي مع الرياضيين».