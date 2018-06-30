«كاف» يخطر الكرة الليبية بمواعيد مواجهات نيجيريا وجنوب أفريقيا

طرابلس - «بوابة الوسط»، الصديق قواس | السبت 30 يونيو 2018, 03:36 مساء
مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم «الكاميرون 2019».

وجاءت مواعيد مباريات المنتخب الليبي بداية من الجولة الثانية أمام منتخب جنوب أفريقيا على أرض الأخير في الفترة بين 3 و11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ المقبل.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة بنظام الذهاب والإياب أمام نيجيريا في الفترة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 8 و16 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ المقبل، بحيث تقام الأولى في نيجيريا والثانية في ليبيا.

أما ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻴﻦ 12 و20 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ المقبل أمام سيشل وختامًا في الجولة السادسة بين 18 ﻭ26 ﻣﺎﺭﺱ المقبل أمام جنوب أفريقيا على الملاعب الليبية.

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