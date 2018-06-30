لجنة تسييرية لنادي الوفاق أجدابيا

صدر القرار رقم 57 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تسييرية لنادي الوفاق أجدابيا، على أن يتولى رئاسة اللجنة محمد السنوسي أمغيب.

كما ضم القرار في عضويته كلاً من غيث حامد وأحمد علي الهمالي وفرج خميس الهتش وعبد المجيد جمعة القبائلي وأحمد عبد الحميد قرباج وسعد سعيد خنفور ومفتاح يونس الشيخي وعلي عمران الهمالي وصالح الزربي الفاخري وصالح حسن خليفة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ونص القرار في مادته رقم «2» على أن تتولى اللجنة التسيرية الموقتة كافة الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في تسيير أعمال النادي لمدة ستة أشهر، ولها كافة الصلاحيات القانونية لتسيير الأمور الإدارية والمالية للنادي وفق التشريعات النافذة.