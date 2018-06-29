اتحاد كرة القدم يؤجل مباراة أهلي طرابلس والاتحاد ويشجب أعمال التخريب

طرابلس - «بوابة الوسط»: الصديق قواس | الجمعة 29 يونيو 2018, 01:10 صباحا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة الدور النصف نهائي لبطولة كأس ليبيا بين أهلي طرابلس والاتحاد إلى موعد آخر والتي كان من المقرر لها أن تقام غدا الجمعة الموافق 29 يونيوبملعب طرابلس الذي تعرض لأضرار مادية وخولت لجنة المسابقات بتحديد موعد جديد لهذه المباراة .

كما شجب الاتحاد الليبي لكرة القدم الأعمال التخربية  التي حدثت في المدينة الرياضية أمس الأربعاء وحمل مسؤولية ذلك إلى «إدارة نادي اهلي طرابلس».

جاء ذلك في بيان للاتحاد الليبي لكرة القدم صدر ليل الخميس والذي طالب فيه «الجهات الامنية ذات العلاقة بضبط ومحاسبة جميع المسؤوولين عن الاحداث الاخيرة وكل من قام بالتحريض والزام إدارة الاهلي بالتعويض الناجم عن هذه الأضرار المتمثلة في البنية التحتية لملعب طرابلس والاتحادات الرياضية».

كما أكد البيان على «المضي قدما في استكمال جميع مسابقاته في اطار التنافس الشريف وانه لم ولن يرضخ لاي ضغوطات أو ممارسات يراد بها عرقلة مسيرته وافاشال كل مسابقاته ».

من جهة اخرى اجل الاتحاد مباراة الدور النصف نهائي بين اهلي طرابلس والاتحاد إلى موعد اخر والتي كان من المقرر لها ان تقام غدا الجمعة الموافق 29 يونيوبملعب طرابلس الذي تعرض لاضرار مادية وخولت لجنة المسابقات بتحديد موعد اخر لهذه المباراة .

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