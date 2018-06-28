ليبيا تواجه تركيا وصربيا في شاطئية «المتوسط»

طرابلس - "بوابة الوسط" محمد ترفاس | الخميس 28 يونيو 2018, 03:12 مساء
منافسات من الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم الخميس، بمدينة طراغونة الإسبانية بطولة «المتوسط» للكرة الشاطئية بمشاركة 19 فريقًا وُزِّعت عن طريق القرعة على ست مجموعات.

ليبيا جاءت في المجموعة الخامسة مع تركيا وصربيا، وجاءت المجموعة الأولى لتضم إيطاليا والبرتغال وكوسوفو.

أما الثانية فتضم فرنسا 2 ومصر والمغرب، والمجموعة الثالثة تضم فرنسا 1 وكرواتيا وقبرص، والمجموعة الرابعة تضم إسبانيا وسلوفينيا والجزائر، وتضم السادسة تركيا 2 وإسبانيا والجزائر 2 والجبل الأسود.
 
وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، وستلتقي ليبيا في أولى مبارياتها مع صربيا.
 
منتخب الشاطئية الليبي يضم اللاعبين سلطان الهوش وطارق أبوالسعود والمدرب محمد صوله.

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