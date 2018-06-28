ليبيا تدفع بفريقين في أول مونديال عالمي للصيد البحري

زوارة - بوابة الوسط: فدوى كامل | الخميس 28 يونيو 2018, 03:10 مساء

تشارك ليبيا بفريقين في أول بطولة لكأس العالم للصيد البحري بالغطس، التي تنظمها تونس تحت إشراف الاتحاد التونسي للصيد البحري وكذلك الكونفيدرالية العالمية لأنشطة الغوص، التي ستنطلق فعالياتها 28 يوليو المقبل بمدينة بنزرت.

وفي اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» الخميس، قال الدولي الليبي سعيد عيسى سالم لاعب منتخب ليبيا في الغطس ونادي زوارة، «البطولة ضمت 12 دولة من أنحاء العالم، منها ليبيا وتونس والجزائر والبرازيل وكرواتيا وفرنسا وقبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا وغيرها، وسأمثل ليبيا في المنافسات».

وفي ذات السياق قال رئيس الاتحاد التونسي للصيد البحري ورئيس البطولة فتحي البيار، في مؤتمر صحفي، «كل الإمكانات متاحة لإنجاح البطولة التي تعد حدثًا تاريخيًّا، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 850 ألف دينار لأجل إحياء الفعاليات، كما يطمح الجميع في استمرارها، على أن تقام بمشاركات أكبر من العالم».

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