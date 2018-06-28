المرج تستضيف طائرة ليبيا للأشبال 14 عامًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 يونيو 2018, 03:08 مساء
أبطال الطائرة الليبية للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

حيا رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة، عبدالوهاب زوبي، عميد بلدية المرج عبدالوهاب الرخ، وكافة المسؤولين بالبلدية على تعاونهم ومساهماتهم في إنجاح بطولات الكرة الطائرة، وترحيبهم باستضافة بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا، وتكفل بلدية المرج بتوفير المواصلات للفرق المشارِكة من مطار بنينا في بنغازي إلى مدينة المرج، فضلاً عن نفقات الإعاشة لكل الفرق المشاركة.
 
البطولة ستنطلق في 13 يوليو المقبل بمشاركة الفرق المتأهلة من المجموعات الثلاث، المروج والنصر عن المجموعة الأولى، والسويحلي والهدى عن المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة سيقام نصف دوري بين فرق الأهلي طرابلس والترسانة والجزيرة ليتأهل فريقان للنهائيات.

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