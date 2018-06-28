بالصور: الموت يخطف العقيلي حارس مرمى الأهلي طرابلس .. (فيديو)

طرابلس - "بوابة الوسط " الصديق قواس | الخميس 28 يونيو 2018, 11:56 صباحا
الحارس الشاب أحمد العقيلي لحظة توقيعه (المركز الإعلامي)

نعى نادي الأهلي طرابلس ببالغ الحزن والأسى لاعبه الصاعد أحمد العقيلي حارس مرمى فئة الأواسط لكرة القدم الذى وافته المنية الأربعاء إثر حادث سير أليم.

العقيلي (18 عاما) كان من المواهب الواعدة في حراسة مرمى النادي الأهلي «الزعيم» والمنتخب الوطني حيث كان يتميز بخلقه الحسن وكان مثالا يحتذى به في التعامل مع مدربيه وزملائه بالفريق.

كما قدمت أسرة النادي الأهلي بجميع مكوناتها أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرته وذويه.

القدر لم يمهل العقيلي فرصة للتعبير عن إمكانياته وموهبته بعد أن وقّعت معه إدارة النادي الأهلي عقود الانضمام الرسمية لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل في يناير الماضي المعروفة بفترة القيد الشتوية.

الحارس الشاب أحمد العقيلي في التدريبات (المركز الإعلامي)
الحارس الشاب أحمد العقيلي مع رئيس النادي ساسي أبوعون (المركز الإعلامي)
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