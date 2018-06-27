بالفيديو: محتجون على اتحاد الكرة يشعلون النيران في ملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 07:57 مساء

تعرضت مدرجات ملعب طرابلس الدولي، للاعتداء من قبل بعض الجماهير، نتج عنها اندلاع النيران في بعضها.
وانتشرت آراء على صفحات التواصل الاجتماعي، تسند هذا الفعل إلى محتجين على قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل بملعب طرابلس الدولي.

وبدأت الأزمة الكروية، منذ أن أطلق حكم المباراة صافرة انتهاء لقاء «ديربي» العاصمة بالتعادل 2 - 2 من خلال ركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي من المباراة بدون أهداف.

الاتحاد كان متقدمًا 2 - 1 في ركلات الترجيح، وجاء الدور على أنيس سلتو ليسدد ركلة الأهلي طرابلس، فسددها بنجاح عندما لمست سقف العارضة وسقطت الكرة داخل خط المرمى «كما أوضحت الإعادة بالفيديو وأكدها الحكم».

المشكلة جاءت من تردد الحكم في احتساب ركلة سلتو، فبدأ باحتسابها ثم شكك في صحتها مساعده حامل الراية، فعاد الحكم وألغاها، قبل أن يعود لمراجعة الحالة على فيديو قناة ليبيا الرياضية الناقلة لهذه المباراة من خارج الملعب، فتأكد من صحة الركلة واحتسبها هدفًا.

نادي الاتحاد رفض قرار حكم المباراة ورفض استكمال ركلاته الترجيحية، حتى استنفد الوقت الذي منحه الحكم ليعود الاتحاد ويسدد ركلات الترجيح، فقرر إنهاء المباراة معتبرًا النتيجة تعادلية 2 - 2، تاركًا قرار العقوبات وتحديد نتيجة المباراة بناءً على لائحة العقوبات.

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