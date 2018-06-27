«يد» الجزيرة تهزم الشموع.. والمشعل يمنع مواجهة الصباح بطريقته

طرابلس - "بوابة الوسط" محمد ترفاس | الأربعاء 27 يونيو 2018, 03:18 مساء
«يد» الجزيرة تهزم الشموع والمشعل يجمد النشاط أمام الصباح (أرشيفية : الإنترنت)

حقق فريق الجزيرة فوزًا مريحًا على ضيفه فريق الشموع في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء بقاعة زوارة ضمن إياب دوري اليد الليبي.
 
جاء الشوط الأول لصالح الجزيرة 19/ 7 وحافظ على تقدمه ووسع الفارق ليفوز بالمباراة 35/ 17 وأضاف ثلاث نقاط إلى رصيده الذي صار 18 نقطة وبقي الشموع بنقاطه الـ9.

أدار المباراة الحكمان إسماعيل حبلوص والصيد حبلوص والمسجل جمعة شرتيل والميقاتي عزيز المقطوف والمراقب حسن الرجباني.
 
وبقاعة مصراتة لم تقم مباراة المشعل والصباح بسبب قرار إدارة المشعل الخاص بتجميد نشاط لعبة كرة اليد احتجاجًا على عدم عودة لاعبيه السابقين المسجلين بنادي الاتحاد رجب الشوشان وربيع الحر.

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