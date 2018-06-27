انفتاح اقتصادي في الاتحاد الليبي لبناء الأجسام وعالم الأغذية يرعى «السنوسي»

رئيس الاتحاد عادل القريو يتوسط المؤتمر (إنترنت)

أبرم الثلاثاء عقد رعاية بين شركة عالم الأغذية ورياضي بناء الأجسام إبراهيم السنوسي مسعود بحضور رئيس الاتحاد عادل القريو، والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد سعيد، وأمين صندوق الاتحاد عادل البيباص، ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد عاشور، وعدد من رجال الإعلام والمهتمين برياضة بناء الأجسام.

وتتولى الشركة بموجب العقد منح اللاعب مكملات غذائية ومبلغًا ماليًا شهريًا طيلة مدة العقد بينما، يلتزم اللاعب بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد العام على أن يتولى الاتحاد العام دور الإشراف وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

وعلى هامش الاتفاق قدم الاتحاد العام درعًا وشهادة تقدير لشركة عالم التغذية تقديرًا لدورها في تحفيز الرياضيين ودعمهم والرقي بمستواهم.

وفي تصريح للمدير التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام، أحمد سعيد، إلى «بوابة الوسط» الأربعاء، قال: «أشرفنا الأيام الماضية على عقد الرعاية الذي أبرم بين مركز ماكس فت والبطل رشاد أبوقرين ولدينا اتصالات مع عدد من رجال الأعمال والشركات لإبرام المزيد من عقود الرعاية مع الرياضيين المتميزين بالمنطقتين الشرقية والغربية، والتي ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على الرياضيين وتحفيزهم والرقي بمستواهم والدفع بهم نحو العالمية».