على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 09:37 مساء
من أحداث التجمهر لجماهير أهلي طرابلس المنتشرة على فيس بوك 26 يونيو 2018 (فيس بوك)

تجمهر عدد من الجماهير أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق بطرابلس، وقام بعضهم بإشعال النيران في عدد من إطارات السيارات، فيما يحاول بعض من منتسبي الوزارة تهدأة الجماهير ودفعها للانصراف.

هذا الخبر المقترن بعدد من الصور، يتداوله عدد كبير حاليًا من زوار وأصحاب الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واتفق كثيرون على «فيس بوك» على أن المتجمهرين من جماهير الأهلي طرابلس، وهم يعترضون على قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والاتحاد يوم الجمعة المقبل، بملعب طرابلس الدولي، بدون حضور الجمهور، مع تنسيق لخطة أمنية جديدة.

وتعرضت المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي العاصمة، للايقاف قبل استكمال تنفيذ ركلات الترجيح، بعد اعتراض فريق الاتحاد على الضربة الترجيحية الثانية لأهلي طرابلس والتي أحرز منها أنيس سلتو الهدف الثاني «2 - 2»، ما جعل حكم اللقاء ينهي المباراة دون حسم نتيجتها.

 

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