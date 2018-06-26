«بلدي البيضاء» يعلن موقفه من التشويش على بث مباريات كأس العالم

جانب من حفل افتتاح مونديال روسيا (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مجلس البيضاء البلدي، اليوم الثلاثاء، ضلوعه في توقف بث شركة المدير لمباريات كأس العالم في البلدة.

وقال المجلس في بيانٍ توضيحي، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه سمح للشركة بالعمل بعد أن استوفت إجراءاتها القانونية وتلقيها الموافقة الأمنية في العمل بداخل حدود البلدية، مشيرًا إلى أنه المجلس «غير مسؤول عن إيقاف هذه الشركات التي تبث مباريات كأس العالم».

وطالب عميد البلدية علي حسين كافة المتضررين للجوء إلى القضاء، حيث «المجلس ليس جهة قضائية وإنما قدم كل التسهيلات المطلوبة منه في حدود ما يسمح به القانون لتمكين المواطن من مواكبة الحدث العالمي».

ووفقًا للبيان، فإن إيقاف بث المباريات جاء بعد تعرض شركة المدير للتشويش وموجات اعتراضية من قبل إحدى الشركات الآخرى، ما أدى إلى إيقاف عملها.

