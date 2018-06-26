الاتحاد طرابلس ينعى عميد الإداريين بالنادي

نعى نادي الاتحاد طرابلس عميد الإداريين بالنادي الأستاذ علي الحارتي الذي توفي اليوم الثلاثاء وشيع جثمانه بمقبرة سيدي منيدر في العاصمة طرابلس.

تقلد الأستاذ علي الحارتي عدة مناصب وتولى عدة مهام بنادي الاتحاد من أبرزها عضوية مجلس الإدارة ورئاسة الجمعية العمومية.

حرص الأستاذ علي الحارتي خلال توليه رئاسة الجمعية العمومية بنادي الاتحاد على ترسيخ الروح الرياضية بين الأندية ونسج العلاقات الأخوية بين شباب الأندية وروابط المشجعين.

كما عُـرف الأستاذ علي الحارتي بدعمه الكبير للنشاط الثقافي بالنادي، حيث نظم خلال عمله عديد المناشط والمهرجانات الثقافية، بالإضافة إلى إصدار عدد من الصحف والمجلات.

بدأ الحارتي الكتابة الصحفية من خلال جريدة «طرابلس الغرب»، وعمل فيما بعد رئيسًا لتحرير مجلة «المشعل» وكذلك جريدة «المنتجون»، كما اشتهر الحارتي من خلال كتابته الشعر الفصيح والغنائي وغنى له عدد من الفنانين الليبيين من أبرزهم سلام قدري ومحمد السيليني.

بوفاة الأستاذ علي الحارتي، فقد نادي الاتحاد بصفة خاصة والأسرة الرياضية والثقافية في ليبيا عامة، أحد الرجال الذين قدموا للرياضة والثقافة والشباب الليبي خدمات جليلة خلال أكثر من نصف قرن.