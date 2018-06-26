الاتحاد الليبي ينظم ورشة لأندية الدوري الممتاز

طرابلس - "بوابة الوسط" - الصديق قوّاس | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 03:13 مساء

ينظم الاتحاد العام لكرة القدم الخميس الخامس من يوليو المقبل ورشة عمل بشأن تسهيل الإجراءات أمام أندية الدوري الممتاز المشاركة في مسابقات كرة القدم، وتوضيح كل ما يتعلق بالمعايير المطلوبة لمنح التراخيص التي اشترطها الاتحاد الدولي للعبة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم، جمال الجعفري، أن ورشة العمل ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا بفندق باب البحر بطرابلس، والتجمع سيكون اعتبارًا من مساء الأربعاء 4 من يوليو المقبل بالمكان المحدد.

وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن التأكيد على ضرورة حصول الأندية المشاركة في مسابقات كرة القدم على التراخيص التي اشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخاطب رئيس مجلس إدارة الاتحاد مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز كمرحلة أولى، إلزامية حضور هذه الورشة لما تمثله من أهمية كبيرة، وتكليف من يمثل النادي، ويفضل أن يكون المدير التنفيذي للنادي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة من المهتمين بشؤون كرة القدم وله خبرة في الإدارة الرياضية.

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