الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد

طرابلس - «بوابة الوسط»: الصديق قواس | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 02:54 مساء
اجتماع سابق لمجلس ادارة اتحاد الكرة الليبي برئاسة الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد العام لكرة القدم فترتي تسجيل اللاعبين بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019.

جاء القرار ليشهد فترتي التسجيل للاعبين بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019، حيث تبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارًا من 24 /6 /2018، وتنتهي في 15/9/2018. أما فترة التسجيل الثانية فتبدأ اعتبارًا من 01 /01 /2019، وتنتهي في 30/01/2019.

وحدد الاتحاد أن تكون ملفات طلبات التسجيل مكتملة خلال فترة التسجيل وفقًا للمواد المنصوص عليها في اللائحة والقرارات المتممة لها، ولا يسمح بقبول أي طلبات جديدة بعد التاريخ المحدد لكل فترة.
 
كما أكد أن على الأندية الالتزام بتقديم مطابقة الانتقال الدولي (TMS) بشأن تسجيل اللاعبين المحترفين الذين يتطلب تسجيلهم شهادة الانتقال الدولية، وفقًا للوائح ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار القرار إلى أن تكون اللجنة في حالة تواجد مستمر بفترات الدوام المحددة طوال فترتي التسجيل لدراسة وقبول طلبات التسجيل التي تقدم لها تباعًا لاعتماد الملفات المكتملة والمطابقة الشروط، وفقًا للائحة والقرارات المتممة لها.

جاء ذلك في قرار مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم رقم 40 لسنة 2018 الصادر الإثنين 24 يونيو الجاري بطرابلس، بشأن تحديد فترتي التسجيل للموسم الرياضي 2018-2019 لمسابقة الدوري الممتاز.

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