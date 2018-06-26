فوز النجمة والهلال والأهلي بنغازي في دوري اليد

مباراة سابقة في الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، الإثنين، بقاعة النجمة في بنغازي المرحلة الثانية لدوري اليد لفرق المجموعة الثانية بإقامة ثلاث مباريات متتالية.

جمعت المباراة الأولى النجمة والنصر بإدارة الحكمين رجب هدية وعمران الشعلالي وراقبها فنيًّا خالد سعيد وجاء الشوط الأول متكافئًا وانتهى بتقدم النصر بفارق هدف 13/ 12 وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية للنجمة لتنتهي المباراة لصالح النجمة بفارق هدفين 28 / 26.

والمباراة الثانية جمعت الهلال مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكمين مرعي الفارسي وعصام بن شتوان وراقبها فنيًّا عبدالحميد العقيلي، وشهد الشوط الأول ندية وتكافؤًا وانتهى بفارق هدفين للهلال 9/ 7 وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية للهلال ليفوز 22 / 15.

وجمعت المباراة الثالثة الأهلي بنغازي وقار يونس وأدارها الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط وراقبها فنيًّا خميس المغربي وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي 10 / 9 وكانت الأفضلية للأهلي بنغازي في الشوط الثاني ليفوز 29 / 22.