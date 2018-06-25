يد الاتحاد تهزم أهلي طرابلس في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 يونيو 2018, 09:19 مساء
من مباراة سابقة بين يد الأهلي طرابلس والإتحاد (أرشيفية: الإنترنت)

حقق الاتحاد الفوز على غريمه التقليدي أهلي طرابلس في افتتاح إياب دوري اليد لفرق المجموعة الثانية في المباراة التي جرت بينهما بقاعة مصراتة دون حضور الجمهور.

انتهى الشوط الأول بفارق هدفين للاتحاد «12 / 10»، وفي الشوط الثاني حافظ الاتحاد على تقدمه لينهي المباراة لصالحه وبفارق ثلاثة أهداف «23 / 20»، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة، فيما توقف رصيد أهلي طرابلس عند 21 نقطة.

أدار المباراة الحكمان علاء مصباح ومروان الغول، وحكما طاولة مصطفى المحجوب وإبراهيم خضوره، وراقبها إداريًّا محمد حبيكه، وفنيًّا عزيز المقطوف.
 

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