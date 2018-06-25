المبارزة الليبية التاسع متوسطيًا بعد خسارة «أبوهديمة» أمام الفرنسي

أبوهديمة يتوسط جمال الزروق و خالد الزنكولي (إنترنت)

فقد بطل المبارزة الليبي خالد أبوهديمة مباراته أمام الفرنسي إيمارك في الدور الثاني لبطولة البحر المتوسط المقامة بمدينة طراغونة الإسبانية.

وتوج الإسباني بيريرا بذهبية البطولة والإيطالي روماني بالفضية والبرونزية للمغربي حسين الكردي، وجاء أبوهديمة في المركز التاسع في الترتيب العام.

وفي بقية الترتيب جاء بطل الجزائر ماكسيم في المركز العاشر، والحادي عشر الإسباني ألفارو، والثاني عشر اليوناني سافاس، والثالث عشر المصري محمود حسين، والرابع عشر الإيطالي فاليريو، والخامس عشر اللبناني شفيق الخوري.



الليبي أبوهديمة حقق ثلاث انتصارات في المرحلة الأولى على أبطال الجزائر ولبنان وعلى البطل المغربي المتوج ببرونزية الدورة حسين الكردي.