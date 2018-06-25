الليبي «أبوشكيوه» يشرف التحكيم الليبي في متوسطية طراغونة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 يونيو 2018, 01:13 مساء
جانب من مشاركات المبارزة الليبية (إنترنت)

قدم حكم المبارزة الليبي إيهاب أبوشكيوه مستوى ممتازا  بعد إدارته بكفاءة عالية مباريات مهمة في منافسات اللعبة بدورة البحر المتوسط المقامة على أرض مدينة طراغونة الإسبانية.

أدار أبوشكيوه مباريات المجموعة الأولى التي ضمت مبارزين من فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وأدار في دور الـ16 مباراة بطلي الجزائر والمغرب وفي دور الـ8 بين بطلي إسبانيا والبرتغال ليصبح مرشحا لإدارة المباراة النهائية في البطولة.
 
اتحاد المبارزة الأفريقي أسند لأبو شكيوه في مايو الماضي نهائي بطولة أفريقا للسيدات بين تونس ومصر وقدم مستوى متميزا من التحكيم.

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