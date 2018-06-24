اتحاد بناء الأجسام ييستقطب راعيًا لأبطال ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 يونيو 2018, 09:57 مساء
رشاد أبو قرين (أرشيفية: الإنترنت)

أبرم الاتحاد الليبي لبناء الأجسام برئاسة عادل القريو، عقد رعاية للرياضي، إبراهيم السنوسي، مع صالة محمد عاشور للمكملات الغذائية.
ويعد الرياضي الناشئ إبراهيم السنوسي من المواهب الجيدة في لعبة بناء الأجسام التي أفرزتها بطولة ليبيا والتي تحتاج إلى عقد رعاية واستمرارية.

وأعلن اتحاد بناء الأجسام، أنه سيتم توقيع العقد رسميًا يوم الثلاثاء القادم بصالة محمد عاشور بطرابلس، كما أن هناك عقد رعاية للرياضي، عمر الميلودي، يتم التجهيز له حاليًا.

وكان اتحاد بناء الأجسام قد أبرم خلال الشهر الماضي عقد رعاية للبطل رشاد أبو قرين مع شركة ماكس فت.
وتهدف عقود الرعاية والتي تحدث لأول مرة في ليبيا، من شركات راعية لتوفير التغذية والتدريبات الفنية ورواتب شهرية للرياضيين المختارين من قبل اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد الليبي لبناء الأجسام بهذا الخصوص .
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية
رياضة عالمية
تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»
منوعات
صحف عربية: موقف مجلس النواب من وضع الموانئ النفطية تحت الحماية الدولية
ليبيا
مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعًا
ليبيا
قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا
رياضة عالمية
«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد
رياضة عالمية
تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟