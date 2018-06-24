اتحاد بناء الأجسام ييستقطب راعيًا لأبطال ليبيا

رشاد أبو قرين (أرشيفية: الإنترنت)

أبرم الاتحاد الليبي لبناء الأجسام برئاسة عادل القريو، عقد رعاية للرياضي، إبراهيم السنوسي، مع صالة محمد عاشور للمكملات الغذائية.

ويعد الرياضي الناشئ إبراهيم السنوسي من المواهب الجيدة في لعبة بناء الأجسام التي أفرزتها بطولة ليبيا والتي تحتاج إلى عقد رعاية واستمرارية.

وأعلن اتحاد بناء الأجسام، أنه سيتم توقيع العقد رسميًا يوم الثلاثاء القادم بصالة محمد عاشور بطرابلس، كما أن هناك عقد رعاية للرياضي، عمر الميلودي، يتم التجهيز له حاليًا.

وكان اتحاد بناء الأجسام قد أبرم خلال الشهر الماضي عقد رعاية للبطل رشاد أبو قرين مع شركة ماكس فت.

وتهدف عقود الرعاية والتي تحدث لأول مرة في ليبيا، من شركات راعية لتوفير التغذية والتدريبات الفنية ورواتب شهرية للرياضيين المختارين من قبل اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد الليبي لبناء الأجسام بهذا الخصوص .

