كرة اليد تجمع الاتحاد بأهلي طرابلس بقاعة مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 24 يونيو 2018, 07:48 مساء
من مباراة سابقة بين الاتحاد وأهلي طرابلس في كرة اليد (أرشيفية - الإنترنت)

كلفت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، الحكمين، علاء مصباح ومروان الغول لإدارة أولي مباريات دوري إياب اليد لفرق المجموعة الأولى والتي ستقام غدًا الاثنين بقاعة مصراته وتجمع الغريمين الاتحاد وأهلي طرابلس، وبمراقبة فنية من عزيز المقطوف.

يدخل أهلي طرابلس اللقاء وفي رصيده 21 نقطة، فيما يملك الاتحاد 17 نقطة، وآخر مباراة جمعت الفريقين كانت في نصف نهائي الكأس وانتهت بتفوق الاتحاد 23 / 18.

ويلتقي بعد غدٍ الثلاثاء بقاعة مصراتة، فريقا الصباح والمشعل، بإدارة الحكمين، الطاهر غومه ومصطفي المحجوب، والمراقب، حسن الرجباني، فيما يلتقي بقاعة زوارة، فريقا الجزيرة وضيفه الشموع، ويديرها تحكيميًا، الصيد حبلوص واسماعيل حبلوص، والمراقب الحبيب بلقاسم.

ويلتقي الشرطة مع المدينة، يوم الأربعاء المقبل بقاعة الشرطة، بإدارة الحكمين علي الزوام والطاهر غومه، والمراقب عمار سويسي.
 

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