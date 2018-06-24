السباحة الليبية في إيطاليا

أبطال السباحة الليبية (إنترنت)

غادرت صباح اليوم الأحد طرابلس بعثة المنتخب الليبي للسباحة متوجهة إلى ايطاليا للمشاركة في بطولة الأنطقة السبعة الدولية.



كانت عناصر المنتخب الوطني للسباحة دخلت في معسكر استعدادي في مسبح المدرسة الدولية بطرابلس تحت إشراف المدرب طه البركي.

ويتضمن معسكر المنتخب خلال زياراته إيطاليا الدخول في معسكر تدريبي آخر في روما، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة الأنطقة السبعة الخامسة والخمسين الدولية في روما، والتي ستنطلق فعالياتها صباح الخميس المقبل، والذي يستمر حتى الثاني من يوليو المقبل بمشاركة أكثر من 50 دولة.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للسباحة والغوص فإن ليبيا ستشارك بعدد سبعة أفراد، أربعة سباحين ومدرب وإداري وطبيب وهم: السباحون محمد ساسي، عز الدين قطاط، أسيد أحمد، سراج بو قرين والمدرب طه البركي والإداري والراعي الرسمي للمشاركة في البطولة محمد مرشان.