نجوم الدوري الليبي «التاورغي» و«اكراوع» و«الزليتني» و«معتوق» في الأهلي طرابلس.. رسميا

طرابلس - «بوابة الوسط» الصديق قواس | السبت 23 يونيو 2018, 03:18 مساء
الصفقات الجديدة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

نجحت إدارة نادي الأهلي طرابلس رسميا في التعاقد مع أربعة لاعبين جدد للموسم المقبل بطريقة انتقال حر بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم حيث وقعت عقود لثلاثة مواسم حسب مصادر بإدارة الأهلي لكل من مهاجم المدينة يحيى الزليتني والمهاجم الدولي بنادي التحدي عامر التاورغي وجناح أيسر الأهلي بنغازي علي معتوق والمهاجم المتميز أحمد اكراوع هداف الدوري الليبي والأهلي بنغازي.

كما جددت الإدارة عقد المحترف جونيور مكسيم لموسم واحد على أن تجرى خلال الفترة المقبلة مراجعة عدد من العقود والاستغناءات عن بعض الأسماء بالإعارة إلى أندية أخرى أو الاستغناء عنهم نهائيا.

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