الهلال يصل طرابلس وينتظر الطرف المجهول في نهائي كأس ليبيا

طرابلس - «بوابة الوسط» الصديق قواس | السبت 23 يونيو 2018, 03:15 مساء
مباراة سابقة في الدوري بين الأهلي طرابلس والهلال (أرشيفية : الإنترنت)

تصل طرابلس اليوم السبت بعثة فريق الهلال لكرة القدم على متن طائرة خاصة للدخول في معسكر إعداد قبل المباراة المرتقبة الجمعة المقبلة على ملعب طرابلس الدولي مع أحد فريقي الأهلي طرابلس أو الاتحاد في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

يأتي هذا بعد أن يتم الفصل من قبل لجنة المسابقات في أحداث المباراة التي جرت الخميس والتي توقفت في ركلة الترجيح الثالثة بناء على تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة والمراقب السري للمباراة.

فريق الهلال تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في مباراة النصف نهائي على فريق الخمس بركلات الترجيح، بينما لم تكتمل مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد والمؤهلة لطرف واحد في النهائي.

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