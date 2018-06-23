اتحاد الكرة الليبي في انعقاد دائم بسبب مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد

جانب من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في الكأس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

نوه الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه ولجنة تنظيم المسابقات وكل اللجان المعنية العاملة في انعقاد متواصل ومستمر للنظر في الأحداث التي صاحبت مباراة نصف نهائي مسابقة الكأس بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد.

وشهدت المباراة توقفا قبل استكمال تنفيذ ركلات الترجيح، وعليه فإن اتحاد الكرة ومن مبدأ الحرص ولضمان نجاح المسابقة شكل لجنة تحقيق خاصة للنظر في كل حيثيات الموضوع وتفاصيله من خلال تقارير الحكم والمراقب والمراقب الإداري والمراقبين السريين وذلك من أجل رفع تقريرها لمجلس الإدارة والبت في موضوع المباراة حسب اللوائح والقوانين المنظمة دونما أي تأخير.

ويجدد اتحاد الكرة التأكيد على أنه يحرص تماما على ضمان وتوفير كل عوامل النجاح لجميع مسابقاته الرياضية وهو ماجعله يجتمع بمندوبي الفريقين قبل المباراة المذكورة ويضع عددا من الضوابط والإجراءات التنظيمية والتنسيق مع الجهات الأمنية بالخصوص من أجل الالتزام بكل ما تم إقراره لهذه المباراة والمسابقة بشكل عام.

وشدد مسؤولو اتحاد الكرة على أن نجاح النشاط الرياضي وكل المسابقات هي مسؤولية جماعية تضامنية من جميع الأطراف بدءا من اتحاد الكرة ومرورا بالأندية والجماهير الرياضية والمؤسسات الأمنية وكل ذي علاقة.