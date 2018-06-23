كسر السهم يبعد الليبي «النعاس» عن البحر المتوسط

طرابلس - «بوابة الوسط»، محمد ترفاس | السبت 23 يونيو 2018, 02:36 مساء
النعاس ينسحب من منافسات القوس والسهم (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مصادر إعلامية باللجنة الأولمبية الليبية أن الرياضي الليبي عماد الدين النعاس اعتذر عن استكمال منافسات مسابقة القوس والسهم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد الجولة الرابعة لوجود خلل فني للقوس تسبب في كسر السهام عند انطلاقتها نحو الهدف.

وانطلقت بمدينة طراغونة الإسبانية مراسم افتتاح دورة البحر المتوسط في نسختها الثامنة عشرة والتي تتواصل حتى الأول من يوليو المقبل بمشاركة 2355 رياضيا ورياضية يمثلون دول ليبيا ومصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وألبانيا والبوسنة وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومقدونيا ومالطا وموناكو والجبل الأسود والبرتغال وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا وتركيا وإسبانيا البلد المستضيف.

وتشارك ليبيا في المحفل المتوسطي بـ11 لعبة رياضيه وهي: كرة القدم والسباحة والقوس والسهم والكاراتيه والرماية والمبارزة وألعاب القوى والجودو والكرة الحديدية والتايكواندو والطائرة الشاطئية.

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