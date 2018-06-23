منتخب ليبيا للشباب جاهز للمغرب في «البحر المتوسط»

طرابلس : بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 يونيو 2018, 02:33 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا للشباب (المركز الإعلامي)

يخوض المنتخب الليبي للشباب، اليوم السبت، تدريباته الأخيرة استعدادًا لافتتاح مشاركته بدورة ألعاب البحر المتوسط التي انطلقت الجمعة في مدينة طراغونة الإسبانية، التي سيواجه فيها نظيره المغربي غدًا الأحد في تمام الساعة 11 صباحًا على أرضية ملعب دي ريوس.

كان المنتخب الوطني خاض أولى حصصه التدريبية على أرضية ملعب سان جي في مدينة طراغونة، فيما أجرى تدريبه الثاني على أرضية ملعب تامفويرتا، وسجري صباح اليوم تدريبه على أرضية ملعب لاغرانغا في نفس توقيت مباراة الأحد.

يذكر أن المنتخبين الإيطالي والمغربي قد تعادلا في أولى مبارياتهما ضمن مجموعة المنتخب الليبي بهدفين لمثلهما.

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