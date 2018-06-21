«لعنة» الاعتراضات تذهب بـ«ديربي» العاصمة وكأس ليبيا إلى المجهول

ركلة جزاء لاعب أهلي طرابلس، سلتو تبدو داخل مرمى الاتحاد 21 يونيو 2018 (بوابة الوسط)

إلى المجهول... ذهبت نتيجة مباراة ديربي العاصمة بين أهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا، حيث انتهى الزمن الأصلي من اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبلجوء حكم اللقاء إلى ركلات الترجيح للفصل فيمن سيتأهل إلى نهائي الكأس في مواجهة الهلال، توقف الجميع عن العمل لأكثر من ساعة من الجدل حتى ولوا إلى خارج الملعب وأسدل الستار على نتيجة المباراة.

السبب الذي ذهب بنصف نهائي بطولة الكأس بين فريقين كبيرين «أهلي طرابلس والاتحاد» إلى هذا النفق المظلم، اعتراض فريق الاتحاد على الركلة الأولى التي سددها مهاجم الأهلي، أنيس سلتو، فلامست سقف العارضة ونزلت على الأرض، فاحتسبها الحكم هدفًا قبل أن يلغيها بتوصية من مساعده، ثم ذهب توجه الحكم إلى سيارة البث الخاصة بقناة «ليبيا الرياضية» وشاهد إعادة للركلة من زوايا مختلفة، فتأكد من عبور الكرة خط المرمى، فعاد للملعب واحتسبها هدفًا.

فريق الاتحاد لم يمتثل لقرار الحكم، ورفض اللعب وسط جدل دام لأكثر من ساعة، انتهى بالاكتفاء بتسديد ركلتين لكل فريق، سجل للاتحاد صهيب بن سليمان ومحمد زعبية، وسجل للأهلي، عبد الرحمن العمامي وانيس سلتوا «2-2» فانصرف الجميع من الملعب، دون أن يعلم أحدهم مصير المباراة ونتيجتها النهائية، وما سيترتب عليها من سلبيات تضر بسمعة الكرة الليبية.

ونجحت إدارة الملعب والأجهزة الأمنية في التغلب على تجاوز شرط إقامة اللقاء حسب المتفق عليه مع الناديين من حيث الحضور الجماهيري.

وحددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بملعب طرابلس الدولي.

وهي المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين خلال هذا الموسم، حيث التقيا في الدوري الرباعي مرتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف وانتهت الثانية بفوز فريق أهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة اليوم ضرورية لتحديد الفائز للتأهل للمباراة النهائية في منافسات الكأس، التي سيلتقي خلالها فريق الهلال الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على الخمس بركلات الترجيح.

«بوابة الوسط» تبث المباراة من خلال هذا الفيديو نقلاً عن قناة «ليبيا الرياضية».