شروط أمنية في قمة الأهلي طرابلس والاتحاد بكأس ليبيا

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حزمة من الإجراءات لضمان نجاح مباراة الغريمين الاتحاد والأهلي طرابلس التي ستقام اليوم الخميس بملعب طرابلس في نصف نهائي الكأس، ومن بينها السماح بتواجد عدد محدود من رجال الشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس وبزيهم الرسمي داخل أرضية الملعب بما يضمن الحفاظ على الأمن وسلامة طاقم التحكيم على أن يتواجد رجال الأمن والشرطة بإعداد كافيه خارج الملعب لمنع تواجد جمهور الناديين داخل المدينة الرياضية.

وحدد اتحاد الكرة تواجد ثلاثة أشخاص من كل نادٍ ويكون تواجدهم في مكان مخصص وليس داخل الملعب، مع عدم السماح لأي شخص معاقب وغير مخول بالدخول لأرضية الملعب.

وسمح اتحاد الكرة بتواجد شخص واحد من المركز الإعلامي لكل نادٍ داخل الملعب مع ضرورة إدراجه في قائمة النادي مع إلغاء كل أشكال البطاقات الصادرة وإقفال المناصب الشرفية والمركز الإعلامي بالملعب.



وشدد اتحاد الكرة على مراقب المباراة وطاقم التحكيم التقيد بهذه التعليمات وعدم بدء المباراة إلا بتوافر الشروط المذكورة.