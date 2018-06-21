الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا.. بعد قليل

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

يلتقي فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد، مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.

وحددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بملعب طرابلس الدولي.

وهي المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين خلال هذا الموسم حيث التقيا في الدوري الرباعي مرتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف وانتهت الثانية بفوز فريق أهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة اليوم ضرورية لتحديد الفائز للتأهل للمباراة النهائية في منافسات الكأس، التي سيلتقي خلالها فريق الهلال الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على الخمس بركلات الترجيح.