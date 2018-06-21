الاتحاد الليبي يفاجئ مدربيه بدورة علمية

تستعد الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم لتنظيم دورة خاصة في مجال الإعداد البدني في الفترة من 7 إلى 13 من شهر يوليو المقبل بطرابلس، وذلك ضمن برامجها وخططها المستهدفة خلال الموسم الجاري وفي إطار مساعي اتحاد الكرة وبرامجه المعتمدة، الخاصة بالتأهيل والصقل ورفع الكفاءة، التي تتضمن عديد الدورات المتقدمة للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، التي سيتم تنظيمها تباعًا خلال الفترة المقبلة تحت إشراف عدد من المتخصصين والخبراء.

وقال المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف، عبر صفحة الاتحاد الليبي، الخميس، «إن المعدين البدنيين الذين سيتسنى لهم المشاركة في هذه الدورة ستمنح لهم شهادات معتمدة من الاتحاد العام بحيث تكون لهم أحقية ممارسة المهنة في الأندية، كما سيتولى الإشراف على هذه الدورة عدد من الدكاترة المتخصصين في المجال من كليات وأقسام التربية البدنية من جامعتي طرابلس وبنغازي، منهم الدكتور عبدالعزيز أمديقش والدكتور سعد الدين التائب المتخصص في فسيولوجيا الرياضة والتغذية، والدكتور عقبه السالمي المتخصص في الفيزيولوجيا في التدريب البدني، الحاصل على شهادة الفيفا في الإعداد البدني».

ووضعت الإدارة الفنية عددًا من الشروط الواجب الأخذ بها لجميع المدربين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة التمهيدية، التي ستعقبها دورات متقدمة أخرى في المجال منها أن يكون حاصلاً على مؤهل في التربية البدنية وأن يكون لاعب كرة قدم أو مارس اللعبة وأن يجتياز الامتحان النهائي والعديد من الشروط الأخرى.