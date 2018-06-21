ليبيا تشارك بـ18 لعبة في أفريقية الشباب بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 21 يونيو 2018, 01:49 مساء
البعثة الليبية في الألعاب الأفريقية (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت مصادر باللجنة الأولمبية الليبية أن ليبيا ستشارك بـ18 لعبة رياضية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تستضيفها الجزائر خلال يوليو المقبل، وهي كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والسباحة والجودو ورفع الأثقال والقوس والسهم والمبارزة وتنس الطاولة وكرة المضرب والفروسية والرماية والكاراتيه والتايكواندو والملاكمة والكرة الحديدية والووشو والثلاثي الحديدي.

ويترأس الوفد الليبي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عدنان البكباك، كما تم اعتماد لجنة التجهيز برئاسة أحمد حسنين وعضوية وليد مبارك وصلاح مهني وإبراهيم أبوعرقوب وعلي زايد وسوسن حنيش.

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