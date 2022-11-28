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شعرية باللحم المفروم والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
شعرية باللحم المفروم والمكسرات
شعرية باللحم المفروم والمكسرات (الإنترنت)
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نقدم لك اليوم طريقة عمل الشعرية باللحم المفروم والمكسرات، وهي وجبة شهية ومحببة للجميع، حسب وصفة «شملولة».

المكونات
1 كيلوغرام شعرية.
1/2 كيلوغرام لحم مفروم.
مكسرات حسب الرغبة.
ثمرتان بصل مفرومة.
1 فص ثوم مهروس.
ثمرتان فلفل أصفر مفروم.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
سماق.
زعتر.
ورق لوري.

طريقة التحضير
في مقلاة حمري الشعرية على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.
وعلى نار متوسطة ضعي اللحم المفروم في مقلاة ثم تبليه بالملح والفلفل والزعتر والسماق وورق اللوري.
وفي مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيل وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.
ثم ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج، وضعي الشعرية في أطباق التقديم ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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