حساء الكرفس والجزر...

تعرفي إلى طريقة تحضير حساء كرفس وجزر، كحساء لذيذ مفيد في الليالي الباردة، حسب «أطيب طبخة».
المكونات:
كيلوغرام جزر مقطع
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
بصل مفروم
5 فصوص ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
لتر ونصف اللتر مرق دجاج
كوب كرفس مفروم
طريقة التحضير
في قدر على نار متوسطة، نحمي الزيت النباتي ونقلي فيه البصل والثوم حتى تذبل المكونات.
نضيف الجزر وننكه الخليط بالملح، والفلفل الأسود والبابريكا.
نضيف مرق الدجاج ونترك الخليط على نار متوسطة حتى تنضج المكونات.
نرفع القدر عن النار ونطحن المكونات بواسطة الخلاط اليدوي.
نضع القدر مجددًا على نار خفيفة ونضيف الكرفس، نترك القدر على نار خفيفة لحوالي 5 دقائق ثم نسكب الحساء في طبق التقديم.
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